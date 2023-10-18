Согласно данным L2Beat, показатели количества транзакций в секунду (TPS) за прошедшие 7 дней существенно упали почти во всех сетях масштабирования 2-го уровня (L2) Ethereum

В соответствии с данными L2Beat, за последние 7 дней наблюдается значительное падение показателей количества транзакций в секунду (TPS) в большинстве сетей второго уровня (L2) Ethereum. Наибольшее снижение замечено в Arbitrum One, где значение TPS сократилось на 37,7%, достигнув всего 5,38. Это значительно ниже рекордного уровня, зафиксированного в марте текущего года — 31,64 TPS.

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В этот период в Arbitrum One было проведено 17,68 миллионов транзакций. Отмечено, что практически все ведущие проекты L2 продемонстрировали отрицательные результаты, что свидетельствует о снижении интереса пользователей к данному сектору. Например, TPS для Base составил 4,87, что на 22,2% ниже за последние 7 дней. За последний месяц было проведено 22,17 миллионов транзакций.

Также заметно снижение TPS в Mantle, который сократился на 25,8%, достигнув 2,58 транзакций в секунду. За месяц было проведено 8,36 миллионов транзакций. Показатель TPS снизился и для Starknet, сократившись на 12,24% и достигнув 5,64 TPS.

Столицу продержал Ethereum, зарегистрировавший 11,6 транзакций в секунду. Что касается общего объема заблокированных средств (TVL), он вырос на 1% за последние 7 дней, достигнув $10,53 миллиарда. Лидером остается Arbitrum One с $5,78 миллиарда. За ним следует OP Mainnet с $2,61 миллиарда.

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Наибольший рост по показателям TVL за последние 7 дней продемонстрировала zkSync Era, увеличившись на 5,8% и достигнув $430 миллионов. Всё же она осталась на четвертом месте, уступая Base с $549 миллионами TVL. Как к полудню 18 октября 2023 года, Ethereum (ETH) торговался по $1578, имея капитализацию $189,8 миллиарда и суточный объем сделок в $5,05 миллиарда.