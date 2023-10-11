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CriptoB
Кипр ужесточит регулирование криптоотрасли
Кипр, одна из самых дружественных к криптовалютам европейских юрисдикций, может ужесточить регулирование индустрии

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В свете стремления к соответствию международным стандартам, Кипр, известный своей дружественностью к криптовалютам, готовит внушительные изменения в регулировании криптовалютной индустрии. Министерство финансов Кипра объявило о планах внести значительные поправки в Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег.

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Согласно сообщению газеты "Cyprus Mail", поставщики криптовалютных услуг, не прошедшие регистрацию в соответствующих органах, могут ожидать крупных штрафов до 350 000 евро и тюремного заключения до пяти лет. Эти меры вводятся с целью усилить надзор над быстро растущей криптоиндустрией и соответствовать мировым нормам, рекомендуемым Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также отчетом MONEYVAL, представленным в ноябре 2022 года.

Предприятия, работающие с криптовалютами, согласно предложенным изменениям, обязаны будут зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). Невыполнение этого требования может привести к серьезным наказаниям.

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Эти шаги свидетельствуют о намерении Кипра создать прозрачную криптовалютную среду, соответствующую мировым стандартам и учитывающую интересы всех заинтересованных сторон.

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