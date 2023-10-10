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CriptoB
За время работы хедж-фонд Alameda выпустил 39,55 млрд USDT
За время своей работы хедж-фонд Alameda Research, связанный с обанкротившейся криптобиржей FTX, выпустил стейблкоины USDT от компании Tether на сумму 39,55 млрд долларов

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В период своей активности, хедж-фонд Alameda Research, ассоциированный с криптобиржей FTX, оказал значительное влияние на рынок, выпустив стейблкоины USDT от компании Tether в общей сумме 39,55 миллиарда долларов. Об этом информировал топ-менеджер криптобиржи Coinbase, Конор Гроган, ссылаясь на отчеты аналитической платформы Arkham Intelligence.

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Подробности также говорят о том, что в ноябре 2021 года издание Protos предоставило данные о выпуске 36,7 миллиарда USDT, которые были исходно размещены как Alameda, так и маркетмейкером Cumberland. На тот момент это составляло более 70% от общего предложения данного актива. В настоящее время, с использованием платформы Arkham Intelligence, Гроган выявил дополнительные кошельки, принадлежащие хедж-фонду.

Стоит отметить, что USDT является крупнейшей стейблкоином и занимает третью позицию в общем рейтинге криптовалют с капитализацией более 83,39 миллиарда долларов. Согласно данным Грогана, Alameda ответственен за выпуск 47,43% общего предложения данной устойчивой монеты. Процесс выпуска USDT осуществляется через компанию Tether в обмен на доллары в соотношении 1:1, в то время как обратный выкуп предполагает возврат фиата пользователям в обмен на цифровые монеты.

Помимо этого, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид предоставил данные для ежегодного рейтинга миллиардеров Forbes, в которых подчеркивается, что в 2021 году объем выпущенных Alameda стейблкоинов превысил стоимость активов под управлением фонда в период пика бычьего рынка криптовалют.

Отмечено, что получение информации о обратных выкупах представляет определенные трудности, в частности из-за того, что операции обмена и сжигания монет Tether проводятся вне сети. По мнению Грогана, если Alameda осуществляла обратные выкупы USDT только для FTX, то фонд обменял 3,9 миллиарда монет обратно на доллары в период краха блокчейн-экосистемы Terra в мае прошлого года.

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С начала октября 2023 года в США начался суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом по обвинению в мошенничестве. На одном из заседаний Гэри Ван, соучредитель FTX, признал свою вину в мошенничестве и сотрудничает со следствием, рассказав, что Alameda мог выводить с биржи неограниченные средства, имея отрицательный баланс, а также преимущество при исполнении ордеров. Адвокаты Бэнкмана-Фрида ранее заявили о причастности криптобиржи Binance к краху FTX, однако бизнесмен отрицает свою вину.

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