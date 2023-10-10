Самый высокий уровень волатильности биткоина (BTC) был зафиксирован 2 октября

В начале октября текущего года, биткоин (BTC) пережил внушительный подъем в уровне волатильности, достигнув своего максимума 2 октября, когда за 24 часа его показатель вырос на внушительные 340%. Аналитики компании Bitfinex сходятся во мнении, что эта тенденция может сохраниться по крайней мере до конца месяца, отмечая при этом заметное изменение в динамике инвесторов.

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Рост волатильности в октябре представляет собой интересную историческую динамику. Сначала он заметен на фондовых рынках, а затем распространяется на другие классы активов, включая криптовалюты. Таким образом, высокий уровень волатильности, зафиксированный 2 октября, стал своеобразным воплощением этой динамики.

Несомненно, стоит отметить, что BTC демонстрирует низкую корреляцию с основными американскими индексами. Это подчеркивается тем, что стоимость биткоина достигла нижней границы текущего диапазона раньше, чем S&P500, который недавно отскочил от многолетнего минимума.

Анализ также указывает на положительные изменения в пользу долгосрочных инвесторов. С апреля 2023 года объем шортовых позиций в биткоине сократился почти на один миллион BTC, в то время как объем предложений со стороны долгосрочных держателей вырос более чем на один миллион BTC.

В третьем квартале текущего года биткоин показал потерю в стоимости в размере 11,1%, входя в тройку самых убыточных активов. В то же время с начала года BTC остается самым высокодоходным активом, увеличившись на 63,3%.

Эксперты высказывают мнение, что третий квартал традиционно считается слабым периодом для биткоина, что, как правило, подготавливает почву для его роста к концу года. За последние три месяца биткоин всегда демонстрировал наилучшие результаты.

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На момент написания этого материала биткоин торгуется на уровне $27 568 согласно CoinGecko. За последние сутки цена увеличилась незначительно на 0,3%, а за неделю упала на 0,2%.