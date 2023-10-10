9 октября разработчики ориентированного на невзаимозаменяемые токены проекта Lucky Star Currency (LSC) предположительно провернули мошенническую схему, выкачав ликвидность на $1,1 млн

В событиях, связанных с проектом Lucky Star Currency (LSC), разворачивается интригующая история. По данным CertiK, 9 октября разработчики, занимающиеся невзаимозаменяемыми токенами, предположительно осуществили мошенническую схему, извлекая ликвидность в размере $1,1 млн.

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Исходя из анализа, злоумышленники сработали с функцией "withdrawToken" в контрактах NFTMerge и AwardCenter, что дало им возможность извлечь более 3 млн LSC и обменять их на 1,1 млн BUSD через платформу PancakeSwap.

Эксперты пришли к выводу, что имеем дело с экзит-скамом, поскольку атакующая учетная запись принадлежит разработчику контракта AwardCenter.

Изначально Lucky Star Currency позиционировался как криптопроект, созданный астрологами, предоставляющий услуги NFT-маркетплейса и Центра вознаграждений. Его активно продвигали на китайском рынке через новостное приложение Toutiao и платформу для вопросов и ответов Zhihu.

Представитель ДАО проекта, как утверждается в сообщении в Telegram-канале от 10 октября, указал на вину стороннего хакера в случившемся. Согласно заявлению, команда в настоящее время ведет расследование и готовит к развертыванию новые смарт-контракты.

На момент написания этого сообщения, официальный веб-сайт Lucky Star Currency не доступен.

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Не лишним будет напомнить, что в третьем квартале текущего года потери криптоиндустрии от взломов и мошенничеств составили $685,5 млн, что на 59,9% превышает аналогичный показатель за прошлый год. В мае, по предварительным данным, команда DeFi-проекта Fintoch предположительно осуществила экзит-скам, извлекая цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Ранее разработчики децентрализованной биржи Swaprum, базирующейся на L2-сети Arbitrum, исчезли вместе с активами пользователей в размере $3 млн, высушив пулы ликвидности.