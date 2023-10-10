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CriptoB
Партнер Binance подвергся репрессиям в Великобритании
Британскому партнеру Binance не разрешено одобрить рекламу для Binance

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Британскому партнеру Binance запрещено проводить рекламные кампании в пользу платформы Binance, как сообщило Управление по финансовому надзору (FCA). Компания Rebuildingsociety не получила необходимого разрешения на это.

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Сотрудничество между Binance и Rebuildingsociety было объявлено неделю назад, незадолго до вступления в силу новых правил рекламы криптовалютных платформ и цифровых активов. В соответствии с этими новыми нормами, стартапы обязаны иметь регистрацию в Управлении по финансовому надзору (FCA) и проходить процедуру одобрения своих рекламных акций и промо-роликов.

Тем не менее, нелицензированные компании могут запустить рекламу, получив разрешение от сторонних регуляторов. Binance, не имеющая одобрения от FCA, утверждает, что следует новым нормам, сотрудничая с Rebuildingsociety.

Тем не менее, сегодня на сайте FCA появилось предупреждение о том, что данной организации запрещено одобрять рекламу криптовалют и она должна "отозвать любые существующие разрешения на продвижение цифровых активов". Руководство обязано уведомить FCA о выполненных шагах в письменной форме до 13 октября 2023 года.

Представители Binance отказались комментировать ограничения, наложенные на их британского партнёра. Тем не менее представитель биржи заявил, что компания теперь осознаёт, что закон и требования обновленного режима уже действуют. На данный момент представители Rebuildingdociety и FCA не предоставили своих оценок сложившейся ситуации.

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Напомним, что криптобиржа Binance стала объектом многочисленных мер регулирования со стороны финансовых регуляторов. К примеру, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила её в предоставлении услуг по торговле незарегистрированными ценными бумагами. Несколько европейских стран, включая Германию, отказались выдавать площадке лицензию.

#news #news.ru
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