Биткоин — самая безопасная, децентрализованная и дефицитная криптовалюта в мире

В свежем исследовании от Fidelity Digital Assets подчеркнуто, что биткоин представляет собой самую надежную, децентрализованную и дефицитную криптовалюту в мире. Эксперты указывают на его стабильный рост даже при наличии существенных препятствий, с которыми сталкиваются другие активы в этом секторе. Это проявляется в расширении пользовательской базы и увеличении доли в инвестиционных портфелях.

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В рамках данного исследования сформулированы следующие ключевые выводы:

1. Биткоин следует воспринимать в качестве денежного товара и средства сохранения капитала в условиях все более цифрового мира.

2. Эта криптовалюта принципиально отличается от всех остальных активов в данном секторе, предлагая высший уровень безопасности и децентрализации. Биткоин воспринимается как надежные цифровые деньги, и попытки улучшить эти характеристики могут потребовать компромиссов.

3. Успех сети биткоина не обязательно исключает успех других блокчейнов. Остальная часть экосистемы может удовлетворять различные потребности и решать проблемы, которые биткоин не решает.

4. Оценка других проектов в данной сфере должна проводиться с учетом их особенностей, отличных от первой криптовалюты.

5. Цифровое золото можно рассматривать как входную точку для традиционных инвесторов, желающих войти в этот сектор.

6. Инвесторам следует применять два разных подхода к анализу инвестиций в эту экосистему. Первый - рассматривать биткоин как развивающийся денежный товар. Второй - рассматривать добавление других цифровых активов, схожих с венчурным капиталом.

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Также в конце июня компания Fidelity подала заявку на запуск спотового биткоин-ETF с целью предоставить своим клиентам доступ к регулируемому инструменту, связанному с первой криптовалютой. По словам Стивена Шонфилда, бывшего директора BlackRock, SEC, вероятно, утвердит данный инструмент в течение трех-шести месяцев.