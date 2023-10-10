Интеграция данных сети Tron и BigQuery призвана позволить пользователям анализировать большие наборы данных в режиме реального времени, используя возможности инфраструктуры Google Cloud

Интеграция данных сети Tron в облачный сервис BigQuery от Google Cloud призвана предоставить пользователям возможность анализировать обширные объемы данных в реальном времени, используя высокотехнологичные ресурсы инфраструктуры. Важно отметить, что доступ к BigQuery осуществляется с помощью быстрых SQL-запросов, обеспечивая пользователям полный контроль над информацией о транзакциях в сети Tron.

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Эта интеграция позволяет пользователям не только изучать историю транзакций сети Tron в режиме реального времени, но и анализировать потоки токенов TRON, а также взаимодействие смарт-контрактов и пользователей. Предоставляемая технология включает в себя автоматизацию и возможности машинного обучения, не требуя обращения к отдельным узлам или индексаторам.

Следует отметить, что помимо блокчейна Tron, база данных BigQuery поддерживает также сети: Avalanche, Arbitrum, Cronos, Ethereum (Görli), Fantom (Opera), Near, Optimism, Polkadot, а также сети Polygon Mainnet и Polygon Mumbai.

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Руководитель отдела развития Web3 в Google Cloud, Джеймс Троманс (James Tromans), подчеркнул, что криптоиндустрии необходимо сосредотачиваться не только на курсах криптовалют, но и на решении реальных задач, которые способны эффективно решать смарт-контракты.