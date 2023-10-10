Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) планирует запустить вторую программу регуляторной «песочницы» для развития токенизации активов в стране в 2024 году

Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) заявила о своем намерении запустить вторую программу регуляторной "песочницы" в 2024 году, с целью активизации процессов токенизации в стране. На мероприятии Rio Innovation Week суперинтендант по надзору за институциональными инвестициями CVM, Даниэль Маеда, подчеркнул, что регулятор сосредотачивается на исследовании различных сценариев токенизации активов в рамках нормативной песочницы. Важно отметить, что это уже второй этап данной инициативы, поскольку ранее власти Бразилии успешно внедрили аналогичный пилотный проект с общим бюджетом в $36 млн.

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"Мы не ставим жестких ограничений на сроки и области применения токенизации, так как считаем, что инновации должны развиваться без излишних барьеров. Однако мы видим потенциал в таких сферах, как агробизнес, экология, социальные проекты и управление", - подчеркнул Маеда.

Кроме того, он отметил, что CVM планирует ожидать внесения изменений в бразильское законодательство, особенно в отношении цифровой валюты, выпущенной Центральным банком страны. Слова Маеды говорят о важности учитывать динамику развития криптоиндустрии и анализировать опыт регулирования в этой сфере другими странами.

"Я глубоко уважаю работу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и не считаю, что мне следует судить о правильности ее позиции по отношению к криптовалютам. Что касается CVM, мы видим внушительный потенциал на данном рынке. Токенизация способствует повышению прозрачности, снижает затраты инвесторов и делает инвестиции более доступными для всех", - подчеркнул суперинтендант CVM.

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Не стоит забывать, что в прошлом году крупнейший бразильский банк Itaú Unibanco, активно участвующий в разработке цифрового реала, объявил о своей готовности предоставлять услуги по токенизации для своих клиентов. Кроме того, некоторые законодатели страны высказали идеи о токенизации золота с применением блокчейн-технологии для борьбы с незаконным извлечением и продажей этого драгоценного металла.