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CriptoB
Курс STRAX взлетел на 17% после коррекции
Согласно данным на утро 10 октября 2023 года, курс криптовалюты Stratis (STRAX) подскочил почти на 17% после коррекции

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В утренние часы 10 октября 2023 года наблюдался значительный подъем курса криптовалюты Stratis (STRAX). Её стоимость увеличилась на почти 17% после предыдущей коррекции, достигнув отметки в $0,692. Рыночная капитализация данной валюты составила $106,75 миллионов, что снова возвело её в топ-200 криптовалют. Объемы торгов за сутки увеличились до $263,46 миллионов, что превысило аналогичные показатели 24 часа назад на 102,9%. Интересно, что за неделю курс STRAX подскочил уже на 44,3%.

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В этот день Stratis (STRAX) была единственной криптовалютой из топ-500 по капитализации, которая продемонстрировала рост более чем на 10% за сутки. Аналитики отмечали взлет котировок FLEX (FLEX) на 401,5%. Однако этот цифровой актив обладал крайне низкой ликвидностью, и суточные объемы торгов составили всего $85,9 тыс.

Loom Network также продемонстрировала впечатляющий результат. Курс токена LOOM поднялся на 9,98%, достигнув значения $0,192. Общая капитализация сформировалась в $234,93 миллиона. Дневные объемы торгов увеличились на 63,8%, составив $211,14 миллионов. Важно отметить, что за последний месяц стоимость данного цифрового актива выросла на 394,5%.

Нельзя не отметить и рост курса Tezos (XTZ), который поднял эту цифровую валюту на 48-е место в рейтинге благодаря росту на 8,05%. Покупка XTZ стала доступной по цене $0,73. Общее предложение криптовалюты составило $694,67 миллионов, а общий объем операций с Tezos равнялся 98,65 миллионов.

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В отношении главной мировой криптовалюты - биткоина (BTC), наблюдался небольшой спад на 0,55% за указанный период. Средняя стоимость Bitcoin на рынке составила $27685. Общая капитализация снизилась до $540,17 миллиардов. Участники торгов совершили сделки на сумму $12,11 миллиардов за 24 часа.

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