В новом отчете Wired утверждается, что «слабые механизмы» обеспечения безопасности и непрозрачный характер ведения бизнеса криптовалютной биржи FTX, могли привести к еще большим убыткам

В свежем докладе журнала Wired поднимается важный вопрос о том, как "слабые механизмы" безопасности и непрозрачные операционные процессы криптовалютной биржи FTX смогли создать потенциальную угрозу дополнительных потерь, которые, возможно, подсчитываются миллиардами долларов США.

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Согласно представленным данным, руководители биржи предпринимали попытки перевести различные активы на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов на аппаратные носители. Причиной этого стали регулярные исчезновения цифровых активов с биржи. Хотя им удалось сохранить большую часть криптовалют пользователей, это подразумевает, что практически весь общий баланс биржи оказался под угрозой.

Аккаунты, связанные с FTX и FTX.US, были "опустошены" 11 ноября 2022 года, что произошло всего несколько часов после объявления компании о банкротстве. Основатель FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, заявил о своем уходе с поста генерального директора. Позднее главный специалист по реструктуризации компании FTX Debtors, Джон Дж. Рэй III, подтвердил, что 323 миллиона долларов в различных токенах были похищены с счетов глобальной платформы. Еще 90 миллионов долларов исчезли из хранилищ американской версии.

Согласно отчету, основная часть средств FTX хранилась на "горячих" кошельках. По всей видимости, злоумышленники получили доступ к закрытым ключам и начали выводить цифровые средства. Согласно данным Wired, после банкротства немногие члены команды знали точное количество кошельков, принадлежащих платформе, или расположение приватных ключей.

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Команда биржи наблюдала за опустошением счетов до тех пор, пока соучредитель FTX Гэри Ван не получил доступ к кошелькам и не начал выводить криптовалюты в безопасное место. Он перевел советнику FTX из юридической компании Alvarez & Marsall около 500 миллионов долларов. После этой транзакции "утечка средств FTX прекратилась". На следующий день Ван и Бэнкман-Фрид осуществили несколько траншей на 500 миллионов долларов на кошельки, предоставленные BitGo. Это помогло компании сохранить более 1 миллиарда долларов.