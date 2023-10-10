Адреса китов и акул XRP Ledger накопили более 1,5 миллиардов XRP с октября прошлого года, несмотря на то, что в сети наблюдается постоянное снижение количества транзакций с китами

С момента октября прошлого года адреса китов и акул в XRP Ledger удивительным образом накопили более 1,5 миллиарда XRP, несмотря на устойчивое снижение количества транзакций среди них. Исследование рынка, проведенное ресурсом Santiment, подтверждает, что адреса, на которых хранится от 100 000 до 100 миллионов XRP, увеличили свои балансы в течение последнего года.

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К настоящему моменту, по состоянию на 9 октября 2022 года, совокупный баланс XRP на этих кошельках составил 7,16 миллиарда долларов, что эквивалентно 13,84 миллиарда токенов XRP, при том, что цена XRP на тот момент держалась на уровне 0,5171 доллара. За это время этот совокупный холдинг продолжил расти.

Последние данные свидетельствуют, что на этих адресах сейчас хранится XRP на общую сумму 7,89 миллиарда долларов, что представляет 15,37 миллиарда XRP при текущей цене в $0,5132.

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Интересно, что эти адреса начали активно накапливать XRP в ноябре 2022 года, во время обвала на FTX, что привело к значительному росту их активов. Их баланс оставался стабильным до июля, когда произошел новый всплеск после юридической победы XRP. За этот период было приобретено 1,53 миллиарда XRP.