Владелец кошелька с 2995 BTC (~$82,8 млн на момент написания) впервые за шесть лет переместил монеты

Владелец кошелька с 2995 BTC (что на момент написания приравнивалось к примерно $82,8 млн) впервые за шесть лет решил перераспределить свои монеты, разделив сумму между двумя новыми адресами.

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По данным Lookonchain, в мае 2016 года биткоин-кит приобрел 3200 BTC, когда цена криптовалюты составляла $458,7, и общая стоимость средств в кошельке равнялась приблизительно $1,5 млн. В сентябре 2017 года владелец адреса перевел с него около 205 BTC. На тот момент цена монеты поднялась до $4623, и сумма транзакции составила около $13,8 млн.

Остаток средств оставался без движения до 9 октября 2023 года.

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В июне, аналитики ARK Invest высказали наблюдение, что объем первой криптовалюты, которая не переходила собственников более года, достиг 70% от общего рыночного предложения. Напомним, что эксперты Henley & Partners утверждают, что в мире насчитывается лишь шестеро биткоин-миллиардеров и еще 22 лица с состоянием превышающим $1 млрд, инвестированным в различные криптовалюты.