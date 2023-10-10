Криптотрейдеры спокойно отреагировали на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке

Криптотрейдеры проявили умеренную реакцию на усиление напряженности в регионе Ближнего Востока. Но аналитики предупреждают, что нынешняя обстановка может увеличить риски, уже непростым глобальным экономическим перспективам.

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Специалисты рынка из CoinDesk внимательно изучили динамику заказов на опционы на биткоин (BTC) и эфириум (ETH). По их оценке, мы наблюдаем "тренд к продажам опционов". Такая тактика направлена на извлечение прибыли из низкой волатильности.

Независимый исследователь Самнит Чепал подтверждает эту тенденцию, отмечая: "В общем, видно, что книги заказов на опционы Deribit свидетельствуют о предпочтении продажи волатильности. Это отражается в стабильно снижающемся соотношении спроса и предложения ниже единицы".

Геополитические события, действия центральных банков и публикации экономических данных обычно заставляют трейдеров приобретать опционы, так как они могут вызвать значительные колебания на рынке. Напряженность в регионе Ближнего Востока стала еще одним печальным элементом для перспектив мировой экономики.

Некоторые страны уже столкнулись со стагфляцией — худшим сценарием для рисковых активов, включая криптовалюты. Тем не менее BTC и ETH продолжают торговаться относительно стабильно. Курс биткоина застрял в узком диапазоне от $27 000 до $28 500 в этом месяце. В то же время эфир торгуется между $1550 и $1750 уже более 2 месяцев.

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Опционы представляют собой финансовые контракты, предоставляющие право на покупку или продажу криптовалютного актива по установленной цене в будущем. Колл предоставляет право на покупку, а пут на продажу. Deribit — крупнейшая в мире биржа криптоопционов по объемам торгов и открытому интересу. Там совершается более 86% всех мировых сделок по опционам на BTC и ETH.