По данным CoinGacko, доминирование биткоина (BTC) вплотную приблизилось к 49%

Согласно анализу CoinGacko, доля биткоина (BTC) приблизилась к 49%, уровень, сопоставимый с данными лета 2021 года. Общая капитализация криптовалют составила $1,1 трлн, при этом крупнейшая доля сосредотачивается в BTC.

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Bloomberg замечает, что в начале 2023 года BTC удерживал 38% рынка. Аналитики отмечают наметившееся перераспределение капитала в пользу этой ведущей цифровой валюты.

За последние месяцы краткосрочные инвесторы предпочли активно продавать альткоины в пользу BTC, используя его для снижения рисков в условиях глобальной геополитической и финансовой нестабильности.

Соучредитель OrBit Markets, Кэролайн Маурон, подчеркивает, что обычно доля биткоина растет, когда трейдеры выражают сомнения в бычьем тренде крипторынка, хотя бы в среднесрочной перспективе.

Эксперты прогнозируют, что доля BTC останется высокой до конца 2023 года. Компания K33 Research отмечает рост биткоина и эфира на 67% и 32% соответственно за год.

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Аналитик Ветле Лунде выделяет, что даже запуск фьючерсных криптофондов ETF на ETH не оказал заметного влияния на настроение институциональных инвесторов. Приток капитала в эти инструменты оказался ограниченным, что препятствовал эфиру вернуться к значениям выше $1700.