Один из клиентов социальной платформы Friend.tech сообщил о том, что стал жертвой хакерской атаки

Клиент Friend.tech поделился тревожной новостью о том, что он стал объектом хакерской атаки. В его словах звучит предупреждение о том, как тщательно спланированная фишинговая афера привела к компрометации его кошелька на площадке. В результате этого инцидента, 22 ETH были вынуждены покинуть его баланс, оставив пользователя @yyctrader1 с пустым кошельком, что немедленно было сообщено в X.

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По мнению не только самого пользователя, но и экспертов из компании по безопасности блокчейнов PeckShield, злоумышленники произвели трансграничный перевод цифровых активов с Base в Ethereum с использованием протокола Orbiter. Далее, часть украденных средств была отправлена на счета криптовалютной биржи Binance.

Пользователь @yyctrader1 признался, что он до сих пор в ошеломлении и пытается осознать масштаб произошедшего. В результате этой атаки он понес потери в размере около $35 тыс. или 3,5 млн рублей. Он также честно извинился перед владельцами собственных ключей за свою невнимательность, что привело к данному инциденту.

Пострадавший решил поделиться своим рассказом о взломе, с надеждой, что его негативный опыт поможет другим избежать подобной участи. @yyctrader1 рассказал о том, как к нему обратился представитель FriendMex, предлагая проверить продукт компании. Из-за совместно используемых серверов он не подозревал ничего аномального. Затем коллега этого человека предложил перейти в Discord для более подробной беседы. После удаления беседы, по ссылке, предоставленной злоумышленниками, пользователь последовал, чтобы оценить продукт компании.

Он отметил, что общение было весьма вежливым. Один из аферистов обладал азиатским акцентом, в то время как у другого звучал американский. Встреча была назначена на следующий день, но сразу после её завершения, средства начали стремительно исчезать с кошелька Friend.tech.

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Пострадавший обратился к гендиректору Binance, Чанпену Чжао, с просьбой заморозить транзакции злоумышленников. Кроме того, он обратился к пользователю @zachxbt с просьбой отследить действия кибермошенников. По словам @yyctrader1, в кошельке преступников оставалось еще 12 ETH.