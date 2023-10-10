Израильские криптокомпании запустили совместный гуманитарный фонд Crypto Aid Israel для помощи гражданам, пострадавшим в результате конфликта с ХАМАС

Израильские криптокомпании объединили свои усилия, запустив совместный гуманитарный фонд Crypto Aid Israel, предназначенный для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта с ХАМАС. Группа компаний, включая Fireblocks, 42Studio, MarketAcross, Collider Ventures, CryptoJungle, Nilos, BlockchainB7, Efficient Frontier, Ironblocks Israel Blockchain Association и Bits Of Gold, стала инициатором этой благотворительной инициативы. Фонд принимает пожертвования в криптовалютах BTC, ETH, USDT и USDC.

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Сбор средств и управление Crypto Aid Israel планируется осуществлять через нью-йоркское хранилище цифровых активов Fireblocks. Распределение средств будет осуществляться с применением мультиподписи транзакции, что требует согласия как минимум четырех подписантов Фонда.

Генеральный директор CryptoJungle, Бен Самоха (Ben Samocha), выразил надежду на успешное сбор средств для обеспечения пищей и кровом тех семей, которые потеряли свои дома. Кроме того, планируется предоставить гигиенические и медицинские товары гражданскому населению Израиля, пострадавшему в результате бомбардировок.

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