Китайская государственная газета China Daily планирует создать платформу Метавселенной и невзаимозаменяемых токенов (NFT)

Китайское государственное издание China Daily выразило намерение разработать платформу NFT и Метавселенной. Для этого была выделена сумма в 2,813 миллиона юаней (или 390 000 долларов США) для стороннего подрядчика, который сможет реализовать данную платформу в рамках предоставленного бюджета.

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China Daily выражает надежду на сотрудничество с блокчейн-компаниями как из Китая, так и из-за рубежа. Главное требование — способность основной сети фирмы обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду.

Заявки заинтересованных подрядчиков будут приниматься до 17 октября. Затем у победителя тендера будет три месяца на разработку платформы. Основная цель China Daily NFT — улучшить распространение китайской культуры через технологии, такие как метавселенная, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), смешанная реальность (MR) и блокчейн, а также использование активов NFT, больших данных, облачных вычислений и других современных технологий.

Спецификации платформы включают в себя поддержку ценообразования, возможность торговли, временные ограничения функций и мультивалютные расчеты. Кроме того, платформа должна предоставлять возможность загружать, отображать и управлять цифровыми коллекциями, а также поддерживать различные мультимедийные форматы и типы коллекций.

Важно отметить, что с 2021 года в Китае запрещены операции с криптовалютой во всех ее формах. Тем не менее страна активно исследует возможности использования своей цифровой валюты — юаня — в рамках пилотного проекта CBDC. Некоторые блокчейн-компании продолжают работать в Китае, но под строгим наблюдением местных властей.

Кроме того, в Китае уделяется повышенное внимание развитию и применению технологий, связанных с искусственным интеллектом. Он рассматривается как эффективный инструмент управления экономикой и обществом.

С августа в Китае введены правила регулирования в сфере искусственного интеллекта, и в этом аспекте Китай выступает ведущим среди других стран.

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В целом, правительство Китая проявляет все больший интерес и открытость к инициативам в области криптовалюты и связанных с ней технологий.