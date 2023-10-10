Ведущая платформа для торговли криптовалютными опционами Deribit объявила о планах расширить свои возможности, включив в ассортимент торговлю опционами для XRP, Solana (SOL) и Polygon (MATIC). Коммерческий директор Deribit, Луук Стриерс, утверждает, что даже с падением волатильности рынка криптовалют, биржа намерена поддержать эти цифровые активы. Ожидается, что новые опционные контракты на альткоины приведут к повышению волатильности рынка.

Страйерс подчеркнул: "Это лучшая среда для запуска новых продуктов или нам следует отложить это? Вот что не дает нам уснуть. Мы ожидаем некоторого повышения волатильности в январе, когда мы запустим опционы на три альткоина".

Это значительный шаг для Deribit за пределы ограниченного предложения биржи, которая ранее поддерживала торговлю опционами только на биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и USDC. С начала января 2024 года XRP, Solana и Polygon также будут включены в список поддерживаемых активов.

Более того, Bloomberg отметил, что объемы торгов на рынке криптовалютных деривативов снизились до $1,5 трлн в сентябре с отметки в $2 трлн, достигнутой ранее в этом году. Это снижение связано с уменьшением цен на криптоактивы и снижением волатильности по сравнению с 2021 годом.

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Помимо этого, Deribit планирует получить разрешение на брокерские услуги в Европейском Союзе и перенести свою штаб-квартиру в благоприятное для криптовалют место в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). После получения лицензии штаб-квартира биржи будет располагаться в Дубае, а компания планирует увеличить число своих сотрудников.