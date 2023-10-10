Зимбабвийский центробанк объявил о запуске обеспеченного золотом государственного цифрового токена Zimbabwe Gold в качестве средства платежа

В апреле 2023 года Резервный банк Зимбабве представил революционный проект - государственный цифровой токен Zimbabwe Gold (ZiG), обеспеченный реальными запасами золота, который выступит в роли средства платежа. Основная цель инициативы RBZ - убедить местных инвесторов в привлекательности вложения средств в национальные активы, предпочитая их американским долларам. Каждый выпущенный ZiG гарантированно поддержан определенным физическим количеством золота из резервов центробанка.

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Представитель RBZ отметил, что этот шаг позволит расширить возможности сохранения стоимости, повысить долю инвестиционных инструментов и предоставить гражданам более широкий доступ к ним. На момент начала октября инвесторы уже приобрели около 350 кг золота в форме ZiG, расплачиваясь как зимбабвийскими, так и американскими долларами.

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Ранее Международный валютный фонд рекомендовал властям Зимбабве пересмотреть решение по внедрению обеспеченного золотом цифрового токена Zimbabwe Gold в пользу либерализации валютного законодательства.