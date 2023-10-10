FRAX, децентрализованный протокол стейблкоина, запустил sFRAX, стейкинговое хранилище, которое позволяет пользователям зарабатывать доход на казначейских облигациях участвуя в стейкинге своих токенов FRAX

FRAX, инновационный децентрализованный протокол стейблкоина представил свежее дополнение к своему арсеналу - sFRAX. Этот уникальный стейкинговый механизм позволяет участникам получать доход от казначейских облигаций, осуществляя стейкинг токенов FRAX. Таким образом, протокол стремится к повышению устойчивости перед изменчивыми рыночными условиями, что делает его еще более привлекательным.

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Основатель FRAX, Сэм Каземиан, подчеркнул в разговоре с Blockworks, что появление sFRAX крайне важно для поддержания актуальности FRAX в свете растущих процентных ставок. Этот прогрессивный шаг осуществлен благодаря сотрудничеству FRAX с FinresPBC, в результате чего появилась возможность связать FRAX с Lead Bank, базирующимся в Канзас-Сити, для открытия брокерского счета и приобретения казначейских векселей.

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sFRAX проявляет сходство с DAI Savings Rate (DSR) от MakerDAO, который успешно прошел испытание на медвежьем рынке. Каземиан также подчеркнул, что sFRAX обладает большей устойчивостью по сравнению с DAI Savings Rate (DSR) от MakerDAO, так как он активно отслеживает ставки Федеральной Резервной Системы.