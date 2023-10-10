Криптобиржи представили новые правила оказания услуг для граждан Великобритании

Недавно крупнейшие криптобиржи OKX и Binance представили новые правила оказания услуг для граждан Великобритании. Эти изменения в полной мере соответствуют требованиям регулятора к проведению рекламных кампаний в сфере криптовалют.

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Согласно вступившему в силу законодательству от 8 октября, криптовалютные компании теперь обязаны предупреждать клиентов о возможных рисках. Этот шаг направлен на обеспечение максимальной прозрачности в продвижении криптовалютных активов на территории Соединенного Королевства.

OKX внедрили ряд изменений, включая сокращение списка предлагаемых токенов до приблизительно 40 активов. Кроме того, биржа предоставляет наглядные предупреждения о рисках, связанных с инвестированием в криптовалюты, подчеркивая, что это высокорискованные инвестиции и необходимо быть готовыми к потере всех вложенных денег.

Что касается Binance, они переносят свою работу в Великобритании под новый домен. Кроме того, они заключили партнерство с компанией Rebuildingsociety.com Limited, регулируемой FCA, которая будет утверждать все маркетинговые и коммуникационные материалы Binance.

Согласно обновленным требованиям, на новом сайте Binance будут представлены только те товары и услуги, соответствующие британскому законодательству. Это включает в себя спотовую и маржинальную торговлю, Binance Pay и рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT). Однако граждане Великобритании больше не смогут пользоваться подарочными картами, академией Binance, исследованиями и реферальными бонусами.

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Важно отметить, что эти изменения касаются розничных пользователей, в то время как институциональные и профессиональные инвесторы останутся незатронутыми новыми правилами. Эти шаги отражают стремление криптобирж к более ответственной торговле и обеспечению максимальной защиты интересов клиентов.