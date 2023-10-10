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CriptoB
В SEC заявили об отсутствии внутренней ценности у криптовалют
Криптовалюты не обладают внутренней ценностью

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В ходе слушаний по делу регулятора против криптобиржи Coinbase, представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) высказал мнение, что криптовалюты не обладают внутренней ценностью. Это мнение основано на тесте Хауи, который был использован в качестве основы для аргументации.

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Судья отклонил запрос SEC о рассмотрении дела в упрощенном порядке. Решение было принято после того, как компания Coinbase призвала отклонить иск, ссылаясь на тот же тест Хауи.

Компания подчеркнула, что криптовалюты на вторичном рынке не подпадают под какие-либо соглашения, регулирующие продажу активов по контракту, и что эмитенты токенов не несут обязательств перед инвесторами.

SEC заявил, что многие криптовалюты не имеют внутренней ценности, в то время как представленные в иске токены соответствуют критериям теста Хауи.

Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал выразил согласие с аналогичным мнением коллеги из Ripple Labs, Стюарта Алдероти, считая позицию SEC ошибочной. Он отметил, что утверждения SEC могли бы означать, что множество предметов, включая коллекционные карточки и браслеты, также являются ценными бумагами, что, по его мнению, не соответствует закону.

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Компания Coinbase напомнила, что долгое время следовала регуляторным требованиям и обращалась за рекомендациями по применению законов о ценных бумагах. Они также утверждают, что их права на справедливое судебное разбирательство могли быть нарушены. Компания запросила установить семинедельный график для рассмотрения ходатайства, возражений регулятора и своего ответа на них.

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