Джереми Хоган, известный адвокат, который поддерживает сторонников Ripple и XRP в ходе судебного процесса против SEC, рассказал потенциальные будущие сценарии этого дела

Джереми Хоган, известный адвокат, который представляет интересы сторонников Ripple и XRP в судебном процессе против SEC, размышляет о возможных будущих ходах этого дела. По его мнению, окончательное судебное решение, скорее всего, будет вынесено к 2027 году.

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В своих анализах Хоган выделяет два основных сценария. В первом варианте, он подчеркивает, что существует вероятность в 32,113%, что SEC примет решение о разрешении дела с отдельными ответчиками, перед тем как приступить к вынесению окончательного решения в отношении Ripple и последующей подаче апелляции.

Хотя он считает, что это может быть наилучшим вариантом для SEC, он также выражает сомнения в том, что она выберет этот путь.

Выбор этого сценария позволит SEC сократить время до апелляционного суда на 9-12 месяцев, что приведет к существенной экономии ресурсов. После разрешения спора с отдельными ответчиками дело перейдет к процедуре "средств правовой защиты". Тем не менее, судебные разбирательства по возмещению ущерба могут занять время и продлиться до 2026 года.

В качестве альтернативы, Хоган предполагает, что SEC может передать дело в суд и затем обжаловать те части решения против Ripple, которые вызывают у нее сомнения. Наиболее вероятным исходом в этом случае будет окончательное решение в 2027 году, и Хоган указывает на конкретную дату - 14 июня 2027 года.

Третий сценарий (крайне маловероятный) предполагает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам урегулирует все судебные разбирательства против Ripple и отдельных ответчиков, возможно, на конференции по урегулированию спора, как требует судья. Но пока SEC не показала явного желания идти на компромисс.

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Несмотря на отказ в промежуточной апелляции SEC, эксперты сходятся во мнении, что SEC подаст апелляцию после вынесения судебного решения. Стандартные судебные процедуры предусматривают возможность подачи апелляций после суда после рассмотрения всех средств правовой защиты.