Поступления в криптовалютные инвестиционные продукты с 30 сентября по 6 октября составили $78 млн против $9 млн неделей ранее

С начала октября наблюдается внушительный рост инвестиций в криптовалютные инвестиционные продукты. Согласно данным аналитиков CoinShares, за период с 30 сентября по 6 октября поступления в них составили внушительные $78 млн, что в почти девять раз превысило аналогичный показатель предыдущей недели.

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Объемы торгов также значительно возросли - на 37%, достигнув отметки в $1,13 млрд.

Важно отметить, что с начала месяца стартовали торги фьючерсными Ethereum-ETF. За неделю они привлекли немного менее $10 млн, хотя предыдущая неделя отмечалась оттоком в $1,5 млн.

Эти данные свидетельствуют о "умеренном аппетите" инвесторов в сравнении с тем, что наблюдалось при запуске ETF на базе фьючерсов на биткоин (в тот раз привлечено было целый миллиард). Тогда был замечен ажиотаж к данному классу активов в целом, как объяснили специалисты.

Отметим также, что в биткоин-фондах зафиксирован приток в $42,7 млн, что в два раза больше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Инвесторы также проявили интерес к инструментам, позволяющим открывать короткие позиции по биткоину, вложив в них $1,2 млн (неделю назад был зафиксирован отток в $1,5 млн).

Продукты на базе Solana продемонстрировали впечатляющие результаты, привлекшие максимальные инвестиции с марта 2022 года - $24 млн (в предыдущем отчетном периоде - $5,1 млн).

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Не лишним будет напомнить, что 2 октября общая заблокированная стоимость активов в блокчейне Solana превысила $339 млн - самый высокий показатель с ноября 2022 года.