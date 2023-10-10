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9 октября 2023 года глава крупнейшей криптобиржи Binance, Чанпэн Чжао, предупредил своих подписчиков о риске мошенничества. В микроблоге он поделился информацией о хитроумной схеме, при которой аферисты выдают себя за сотрудников биржи.
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Один из пользователей Binance сообщил, что ему позвонили, представившись сотрудниками биржи. Он утверждает, что мошенники владели полной информацией о нем, что, вероятно, связано с ранее случившейся утечкой данных от консалтинговой компании Kroll. Этот инцидент произошел в августе 2023 года, когда злоумышленникам удалось проникнуть в систему безопасности Kroll через атаку на одного из ее сотрудников.
Помимо этого, на скриншоте с перепиской видно, что в некоторых случаях мошенники выдают себя за сотрудников популярной криптобиржи Gemini. Все указывает на то, что здесь имеют место фишинговые атаки, использующие социальную инженерию. Цель злоумышленников — выманить у пользователей криптобиржи информацию, позволяющую им получить доступ к активам.
Консалтинговая компания Kroll ранее предоставляла свои услуги криптобирже FTX, которая прекратила деятельность в ноябре 2022 года, а также компаниям BlockFi и Genesis, объявившим о банкротстве. О связи Binance с этой консалтинговой компанией ничего неизвестно. Первая волна мошенничества пришлась на период после утечки данных. Неясно, имеют ли мошенники список клиентов Binance, возможно, они действуют наугад.
Напомним, что в 2019 году появились слухи о возможной утечке данных пользователей Binance. Однако Чжао отрицает информацию о прорыве систем безопасности. В осенний период 2023 года Binance приняла решение покинуть российский рынок. Ранее редакция BeInCrypto рассказывала о методах мошенничества, связанных с данной торговой платформой.