Банк Кореи и Банк международных расчетов (BIS) объявили о новом пилотном проекте, который проверит функциональность оптовой цифровой валюты центрального банка Кореи (CBDC), которая будет служить для банков инструментом для расчетов по межбанковским транзакциям и выпуска CBDC

Корейский Центральный банк и Банк международных расчетов (BIS) совместно представили амбициозный пилотный проект, направленный на проверку функциональности оптовой цифровой валюты Центрального банка Кореи (CBDC). Эта инновационная система рассчитана на использование коммерческими банками и финансовыми учреждениями как инструмента для эффективных межбанковских транзакций, а также для выпуска собственных CBDC.

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Разработанная в сотрудничестве с BIS, предложенная система предоставляет коммерческим банкам, участвующим в пилотном проекте, возможность эмитировать различные виды цифровых валют – от токенизированных депозитов до электронных денег – с использованием оптовой продажи CBDC в качестве залога. Более того, эта цифровая валюта также будет служить средством межбанковских расчетов.

Пилотный проект предусматривает также приложения, вне банковской системы, для мгновенных расчетов по токенизированным активам – например, углеродным кредитам – с одновременной доставкой и оплатой.

Этот масштабный пилотный проект представляет собой естественное продолжение предыдущих исследований Банка Кореи в области розничного CBDC, проведенных с июля по декабрь 2022 года и включавших участие 14 финансовых учреждений. Несмотря на успешные результаты, в настоящее время не предполагается внедрение розничного CBDC, так как существующая платежная инфраструктура показала свою высокую эффективность.

Банк также пришел к выводу, что внедрение розничной CBDC может вызвать новые проблемы в финансовой системе, подвергнув риску роль банков в корейской экономике и вызвав беспокойство пользователей о конфиденциальности.

Цели этого амбициозного пилотного проекта CBDC многогранны. Одной из них является переключение внимания общества с криптовалют на более надежные альтернативы, особенно учитывая высокий интерес корейцев к торговле криптовалютами. Кроме того, проект нацелен на улучшение эффективности токенизации и платежей через интеграцию цифровых валют. Наконец, его цель – интеграция этой системы в более крупный подход Unified Ledger, разработанный BIS, предотвращая фрагментацию и изоляцию системы.

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Аналогичный тест с токенизированным оптовым цифровым долларом был успешно завершен Федеральной резервной системой Нью-Йорка в июле. Результаты его использования в качестве средства расчетов между банками и для трансграничных платежей получили положительную оценку.