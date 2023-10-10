Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин представил новое предложение по децентрализации блокчейна, на что глава Cardano Чарльз Хоскинсон ответил ироничным GIF-файлом

Виталик Бутерин, один из основателей проекта Ethereum, выступил с предложением о внесении существенных изменений в децентрализацию блокчейна. В ответ на это Чарльз Хоскинсон, руководитель команды разработчиков Cardano, поделился ироничным GIF-файлом.

реклама

Бутерин предложил внести коррективы в работу операторов узлов, а также стейкинг-пулов и делегаторов. Он подчеркнул, что текущее положение в сфере двухуровневых ставок в Ethereum характеризуется риском централизации у операторов нод и высокой нагрузкой на механизм консенсуса.

В качестве решения проблемы, разработчик предложил сократить вознаграждение за стейкинг в четыре раза и установить ограничение на максимальное количество заблокированных активов до 6,25 млн ETH. Помимо этого, планируется расширение полномочий для делегатов.

Под постом Бутерина появилось множество активных участников сообщества Cardano, высказавших обвинения в плагиате. Один из пользователей даже пошутил: 'Ethereum решил переодеться в Cardano к Хэллоуину?'

По мнению Хоскинсона, разработчики Ethereum, фактически, признали необходимость копирования протокола консенсуса Cardano - Ouroboros. Один из комментаторов добавил, что блокчейн Cardano давно стал пионером в ликвидном стейкинге и делегировании пулов для достижения консенсуса, и все это без каких-либо проблем и хардфорков.

Нельзя не вспомнить, что в сентябре 2022 года Хоскинсон критиковал Ethereum Classic за неосуществление своего потенциала, а позднее назвал проект 'скамом'.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В августе 2023 года команда протокола Polygon Zero, основанного на доказательствах с нулевым разглашением, обвинила разработчиков L2-сети zkSync Era в плагиате и краже кода.