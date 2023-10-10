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CriptoB
Продажа активов Ethereum Foundation уронила стоимость эфира
Фонд Ethereum продал 1700 ETH на площадке децентрализованной биржи Uniswap и конвертировал выручку в стейблкоины USDC на $2,7 млн

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Фонд Ethereum провел успешную транзакцию на децентрализованной бирже Uniswap, продав 1700 ETH и обменяв выручку на стейблкоины USDC, что приблизительно составило $2,7 млн. Вследствие этого действия, рыночная стоимость второй криптовалюты по капитализации снизилась на 1.5%, достигнув отметки в $1 590. За последние 24 часа, падение стоимости эфира увеличилось до 2,11%. Общий уровень снижения актива за последние семь дней оценивается примерно в 9%.

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Онлайн-аналитика раскрывает, что поступление средств было совершено с адреса безопасного мультиподписного кошелька 0xbC9a9 примерно за полчаса до совершения операции обмена.

Фонд принял стратегическое решение сконвертировать доход от продажи эфира в стейблкоины USDC, что, вероятно, свидетельствует о намерении закрепить прибыль и обезопасить полученные средства от влияния нестабильности криптовалютного рынка. Кроме того, диверсификация портфеля активов Фонда и удержание части средств в USDC предполагают ставку на ценность стейблкоинов для оперативных транзакций и снижение риска.

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Ранее, аналитики K33 Research подчеркнули, что недостаточные объемы торгов ETF на эфир свидетельствуют о том, что инвесторам стоит рассмотреть вложения в биткоин.

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