Инвестиционные продукты цифровых активов таких управляющих активами, как CoinShares, Grayscale, 21Shares, Bitwise и ProShares, зафиксировали приток вторую неделю подряд и самый высокий с июля, добавив 78 миллионов долларов США, во главе с фондами Solana и Bitcoin

Инвестиционные продукты, основанные на цифровых активах, управляемые компаниями вроде CoinShares, Grayscale, 21Shares, Bitwise и ProShares, продолжают демонстрировать устойчивый приток средств уже вторую неделю подряд, достигнув самого высокого уровня с июля. За это время в активы этих фондов поступили 78 миллионов долларов США, причем во главе стоят фонды, инвестирующие в Solana и Bitcoin.

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По последнему отчету CoinShares, инвестиционные продукты, связанные с Solana, привлекли наибольший объем средств с марта 2022 года, пополнение составило 24 миллиона долларов. Руководитель исследований, Джеймс Баттерфилл, подчеркнул, что Solana продолжает укреплять свои позиции как предпочтительный альтернативный криптоактив, особенно в контексте недавнего запуска ETF-продуктов на фьючерсы на Ethereum. В этом году фонды, инвестирующие в Solana, зафиксировали приток средств в течение 28 недель, в то время как за 2023 годом был отмечен отток всего за четыре недели.

Биткоин оставался лидером по притоку средств, пополнение составило 43 миллиона долларов. Впрочем, некоторые инвесторы, воспользовавшись ростом цен, начали активнее вкладываться в короткие позиции по биткоину, что привело к притоку 1,2 миллиона долларов за тот же период.

Региональные различия продолжают оставаться актуальными: на прошлой неделе Европа снова опередила Соединенные Штаты, хотя на долю последних приходится 90% притоков. По словам Баттерфилла, на США и Канаду пришлось всего 9 миллионов долларов из общего притока, что указывает на дальнейшее расхождение в инвестиционных предпочтениях.

Объемы торгов продуктами на бирже также выросли на 37%, достигнув 1,13 миллиарда долларов за неделю. А объем торговли биткоинами на надежных биржах увеличился на 16%.

Запуск шести ETF на фьючерсы на Ethereum в США на прошлой неделе привлек чуть менее 10 миллионов долларов, что свидетельствует о "вялом интересе", как отметил Баттерфилл. Это особенно заметно, если сравнить с 1 миллиардом долларов, привлеченных ETF на фьючерсы биткоина в первую неделю 2021 года. Но следует помнить, что тогдашний рыночный контекст был совершенно другим.

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"Вероятно, это связано с недостаточным интересом инвесторов к цифровым активам в настоящее время. Сравнивать ситуацию с запуском ETF на фьючерсы биткоина в октябре 2021 года не совсем корректно, так как интерес к этому классу активов в целом был намного выше", — подчеркнул Баттерфилл.