Эксперты рассказали о катализаторах роста крипторынка в 2024 году

В свете прогнозов на 2024 год от исследователей криптовалютной отрасли Finbold, стоит отметить, что после стремительного роста котировок Bitcoin (BTC) с $17 000 до $30 000 в первой половине текущего года, рынок пришел к стабильности. Это произошло в ответ на действия Федеральной резервной системы (ФРС) в рамках борьбы с инфляцией. Впрочем, аналитики утверждают, что следующий год обещает быть перспективным для индустрии.

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Ожидается, что бычий рынок будет инициирован сочетанием нескольких ключевых факторов. Прежде всего, это связано с предстоящим халвингом биткоинов, снижением процентных ставок ФРС, возможным запуском спотовых биржевых фондов BTC (ETF), выборами в США, а также внутрисетевыми показателями.

Одним из важнейших событий станет сокращение вознаграждения за добычу блоков Биткоина вдвое. Раз в 4 года эта процедура снижает количество BTC, получаемых майнерами за их труд. Этот фактор дефицита исторически приводит к увеличению спроса на цифровую валюту и, соответственно, к росту ее стоимости.

Во-вторых, центральный банк США планирует начать снижение процентных ставок в 2024 году. Это, вероятно, приведет к снижению доходности традиционных активов, таких как облигации и другие. Это, в свою очередь, заставит инвесторов искать альтернативные варианты с более высоким потенциалом прибыли, включая криптовалюты.

В 2024 году также ожидается потенциальное одобрение и запуск спотового BTC ETF. Если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешит внедрение подобных финансовых продуктов, это привлечет новых инвесторов, сделав криптовалюты более доступными для них. Это, в свою очередь, увеличит ликвидность рынка.

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В заключение, стоит отметить, что в США пройдут выборы президента, что может оказать значительное влияние на финансовые рынки. Если новая администрация создаст благоприятную нормативную среду для криптовалют и технологии блокчейн, это может стать стимулом для более широкого распространения и привлечения новых инвестиций.