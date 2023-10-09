Генеральный директор компании DataDash Николас Мертен выразил мнение, что курс биткоина может вернуться на уровень $15 000-$17 000, если экономика США подвергнется рецессии

Генеральный директор компании DataDash, Николас Мертен, выразил мнение, что при возникновении рецессии в экономике США, курс биткоина может вернуться к уровню $15 000-$17 000. Мертен подчеркнул в своем выступлении на YouTube-канале DataDash, что действия Федеральной резервной системы (ФРС) США могут серьезно повлиять на биткоин и вызвать длительное экономическое затишье в Соединенных Штатах. В случае стабилизации или снижения цен на сырьевые товары, такие как нефть, природный газ и уран, это может быть предвестием краткосрочной рецессии, считает Мертен. В таком сценарии акции могут потерять примерно 33% своей стоимости, аналогично коррекции, произошедшей в октябре 2022 года. Соответственно, курс биткоина может снизиться до $15 000-$17 000.

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Мертен отметил, что, несмотря на неприятность краткосрочной рецессии, такой сценарий имеет свои плюсы. По его мнению, это может привести к достижению двойного дна для большинства активов.

Аналитик считает, что устойчивый бычий тренд на рынке маловероятен до тех пор, пока ФРС не начнет увеличивать ликвидность в экономике. Мертен подчеркнул, что с марта по октябрь 2023 года биткоин торговался в боковом тренде, не смог пробить уровни сопротивления между $28 000 и $32 000. В связи с этим, криптовалютный энтузиаст рекомендует инвесторам подходить к вопросу с осторожностью и ждать явных признаков повышения ликвидности, которые, по его мнению, имеют решающее значение для биткоина.

Мертен также подчеркнул, что рост денежной массы на рынке и оптимизм инвесторов, готовых к риску, являются благоприятными условиями для биткоина. Но в настоящий момент ни одно из этих условий не соблюдается.

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В сентябре Мертен предположил, что криптовалютный рынок будет продолжать снижаться, и сомневается, что в ближайшие годы капитализация криптовалют достигнет $10 трлн из-за сокращения ликвидности на рынках.