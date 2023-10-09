Флагманские цифровые монеты биткоин (BTC) и эфир (ETH) внушили надежду участникам индустрии

Флагманские криптовалюты биткоин (BTC) и эфир (ETH) продемонстрировали стойкость, несмотря на падение фондовых рынков и рост цен на нефть, что воодушевило участников рынка. Это вызвано реакцией трейдеров на текущую обстановку на Ближнем Востоке.

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Цены на BTC и ETH незначительно снизились на 0,4% и 0,5% соответственно за последние сутки, что является небольшими изменениями. Другие альткоины также не показали значительного падения: BNB упала на 0,25%, XRP - на 1,7%, а ADA даже подорожала на 0,21%. Рыночный индекс CoinDesk (CMI) уменьшился на 0,19%, указывая на небольшие потери в разнообразной корзине токенов.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается третий день. Беспокойства о его распространении на соседние страны повлияли на цены на нефть. Это связано с опасениями, что проблемы могут затронуть поставки "черного золота", что отразится на его стоимости.

Директор по инвестициям компании Bison Interests Джош Янг отметил: "Если США введут санкции в отношении иранского экспорта, это может иметь драматические последствия для рынка нефти. Я думаю, что мы можем ожидать роста цен уже в ближайшее время".

Данные MarketWatch показывают, что сырая нефть WTI подорожала на 3,23% за последние 24 часа и выросла на 16% за три месяца. Что касается других рынков, нефть марки Brent подскочила в цене почти на 3,5%.

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Фондовые рынки Азии показали отрицательные динамики. Индийский Sensex потерял 0,69%, а Shanghai Composite снизился на 0,44%. Индекс Straits Times в Сингапуре сократился на 0,2%. В США индекс Dow Jones уменьшился на 0,77%, а технологический Nasdaq 100 упал на 0,86%.