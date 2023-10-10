Согласно последним данным Cryptoslam, общая сумма сделок на рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT) за прошлую неделю со 2 по 8 октября 2023 года составила всего лишь $55,1 млн

По свежим данным от Cryptoslam, за неделю с 2 по 8 октября 2023 года общий объем сделок на рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT) составил всего $55,1 млн. Этот показатель упал на почти 18% по сравнению с предыдущей неделей. Это является наихудшим результатом за последние несколько лет, свидетельствуя о продолжающихся проблемах в индустрии и снижении интереса со стороны коллекционеров.

реклама

На прошлой неделе, с 25 сентября по 1 октября, общий объем сделок составил $64,53 млн. Это также был самый низкий показатель за долгий период. Тем не менее, результаты текущей недели оказались еще более неважными. Количество уникальных продавцов сократилось с 264,75 тыс. до 154,53 тыс., а средний размер сделки уменьшился с $41,64 до $37,53.

Как отмечено к 12:15 по московскому времени 9 октября 2023 года, общий объем продаж NFT в текущем месяце достиг $65,51 млн. Если эта тенденция сохранится, то к концу октября общий объем сделок на рынке едва ли превысит $250 млн. Это будет самым низким результатом за почти 2,5 года. В сентябре трейдеры заключили сделки на приблизительно $298 млн.

Что касается конкретных коллекций, стоит отметить, что продажи Bored Ape Yacht Club (BAYC) упали на 25,7% за последние 7 дней, сумма составила $3,11 млн. Что касается CryptoPunks, то общий объем продаж составил $2,11 млн. Это на 1,6% ниже аналогичных показателей предыдущей недели.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Самой дорогой коллекционной позицией, проданной на протяжении недели, стал CryptoPunks #2367. Его стоимость составила $143,06 тыс. или 88 ETH. Следует отметить, что примерно год назад этот цифровой артефакт был приобретен за 160 ETH. Таким образом, его владелец потерял почти 45% в криптовалютном эквиваленте. Этот предмет популярной виртуальной коллекции имеет рейтинг 4281 из 10 тыс. На изображении изображен "обычный человечек в фиолетовой кепке".