Основатель Tron (TRX) Джастин Сан снимет 80 000 ETH на $132 миллиона

Основатель Tron (TRX) Джастин Сан планирует снять средства в размере 80 000 ETH, что эквивалентно $132 миллионам. Возможно, это повлечет за собой снижение курса Ethereum.

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Джастин Сан, основатель Tron и BitTorrent Token, подал запрос на снятие 80 251 ETH в среду, как сообщает LookOnChain. Текущая оценка средств, которые он собирается снять, составляет $132 миллиона. На данный момент он уже успел снять около 43 000 ETH на сумму $70 миллионов.

Это действие вызывает беспокойство в сообществе. Существует опасение, что Джастин может продать Ethereum, что приведет к снижению его курса. В настоящее время основатель Tron переводит свои средства на биржу Binance, что также подтверждается LookOnChain в своей публикации от 7 октября.

На момент написания новости ETH пытается закрепиться выше отметки в $1 645. Этот уровень был потерян криптовалютой 4 октября. Однако после этого курс эфириума поднялся выше 20-дневной линии EMA, достигнув уровня в $1 639. Если криптовалюте удастся завершить неделю выше уровня сопротивления в $1 645, то следующим уровнем, с которым она может столкнуться, станет отметка в $1 755. В противном случае текущая неделя может привести к снижению курса эфира до уровня поддержки в $1 555.

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Также существуют позитивные прогнозы для Shiba Inu. Наблюдатель Shib Knight считает, что курс SHIB может достичь 8-месячного пика в размере $0.00003. На момент предсказания стоимость шибы составляла $0.0000072.