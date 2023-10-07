Директор Австралийского грузового и торгового альянса (FTA) Пол Залаи намекнул на возможное партнерство между его фирмой и Ripple Lab

Директор Австралийского грузового и торгового альянса (FTA) Пол Залаи выразил интерес к возможному сотрудничеству с Ripple Lab после того, как судья Торрес отклонила промежуточную апелляцию SEC, открыв путь для Ripple.

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В недавнем интервью генеральный директор австралийской компании Think Global Logistics (TGL) Ла Чанг спросил Залаи о возможной связи с Ripple Lab. Залаи отметил, что хотя его знания о блокчейне ограничены, его сын, который занимается инвестированием в монету Ripple (XRP), более компетентен в этой области.

Кроме того, Залаи упомянул, что ранее Ripple обратилась к FTA с предложением о сотрудничестве, но из-за юридического конфликта с SEC, фирма отклонила предложение. Теперь, когда Ripple одержала частичную победу над SEC, FTA снова рассматривает возможность партнерства.

Директор подчеркнул, что победа Ripple в суде подчеркивает, что их монету (XRP) нельзя рассматривать как ценную бумагу. FTA пересматривает свое предложение о сотрудничестве, основываясь на этом решении.

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Залаи также сообщил, что увеличивается интерес к усилиям Ripple в сфере трансграничных транзакций среди крупных банков. Несмотря на юридические проблемы, Ripple активно расширяет свой бизнес и уже получила лицензию крупного платежного учреждения (MPI) в Сингапуре. Сотрудничество с FTA может стать важным этапом в планах компании по расширению.