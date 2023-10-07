Согласно данным аналитических сервисов, лучшими криптовалютами за прошедшие сутки из топ-100 стали Render Token (RNDR) и Klaytn (KLAY)

Согласно последним отчетам аналитических сервисов, две криптовалюты из топ-100 продемонстрировали внушительные темпы роста в течение прошедших суток. Render Token (RNDR) и Klaytn (KLAY) оказались в числе лидеров.

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Render Token (RNDR): Эта криптовалюта показала впечатляющий рост на 6,8% за сутки, достигнув отметки $1,88. Общий объем этой цифровой валюты в обращении составил $698,66 млн. Такой скачок позволил RNDR подняться на 51-ю позицию в рейтинге.

Klaytn (KLAY): Второй лидер роста, Klaytn, увеличил свою стоимость до $0,122, что на 6,25% выше предыдущего значения. Капитализация этой валюты достигла $389,4 млн, а объемы сделок за сутки превысили $16,48 млн.

Важно отметить, что обе криптовалюты, несмотря на впечатляющий рост, по-прежнему торгуются ниже своих исторических максимумов. RNDR снизилась на 79% от своего рекордного значения, в то время как KLAY торгуется на 97% ниже своего лучшего курса.

В ряду криптовалют, испытавших снижение, можно выделить Trust Wallet Token (TWT), THORChain (RUNE) и Maker (MKR), чьи котировки упали на 4,6%, 4,5% и 4,25% соответственно.

В свою очередь, главная криптовалюта мира - биткоин (BTC), увеличила свою стоимость на 0,85% до $27 950. Общее предложение активов, циркулирующих на рынке, достигло 545,32 млрд. За последние 24 часа было проведено сделок на сумму $12,77 млрд. Доля доминирования биткоина составила 49,8%.

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Таким образом, рынок криптовалют продолжает проявлять высокую волатильность, предоставляя трейдерам разнообразные возможности для инвестирования и анализа.