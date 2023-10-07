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CriptoB
Arkham разыскивает Биткоин-кошельки Tesla
Аналитическая компания Arkham разыскивает Биткоин-кошельки Tesla, которая принадлежит Илону Маску

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Компания Arkham, специализирующаяся на аналитике, проводит поиск Биткоин-кошельков, принадлежащих Tesla, компании, возглавляемой известным предпринимателем Илоном Маском. За нахождение хотя бы одного из этих кошельков обещана щедрая награда.

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Известно, что Tesla выросла до статуса одной из крупнейших публичных компаний, держащих значительные суммы в криптовалюте. В феврале 2021 года она приобрела более 40 000 Биткоинов на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

С марта по май 2021 года клиенты Tesla имели уникальную возможность оплачивать свои покупки с использованием Биткоинов прямо в США. По заявлению Маска, собранные в результате этих транзакций средства не подвергались конвертации в обычные деньги.

Однако, во втором квартале 2022 года, 75% приобретенных Биткоинов были реализованы за 936 миллионов долларов, и в данный момент на балансе осталось всего 10 000 Биткоинов.

С момента покупки криптовалюты не был обнаружен ни один из Биткоин-кошельков Tesla. Компания призывает найти хотя бы один адрес, предлагая взамен щедрую награду. Однако для того, чтобы получить вознаграждение, необходимо предоставить достоверную информацию, подтвержденную открытыми источниками.

Также все желающие найти Биткоин-кошельки Tesla должны представить четкое обоснование, основанное на логике и собранных доказательствах, чтобы удостовериться в подлинности адреса. Хотя неизвестно, удастся ли обнаружить кошельки с криптовалютой, вероятно, найдутся те, кто примет этот вызов.

Tesla Inc. продолжает оставаться флагманом в индустрии электромобилей, привлекая внимание и инвесторов, и потребителей. В текущем году ее акции выросли вдвое.

Успех компании вызывает большой интерес, и среди инвесторов и аналитиков ведутся обсуждения оценки ее стоимости и перспектив для будущего развития.

В третьем квартале Tesla поставила 435 059 электромобилей, что на 6% меньше, чем во втором квартале. Компания объясняет это модернизацией своих производственных мощностей. Впрочем, инвесторы надеются на восстановление поставок в четвертом квартале благодаря обновленной Model 3 в Китае и предстоящему запуску Cybertruck.

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Кроме того, Tesla представила в США новый, более доступный вариант Model Y, который стал на 3750 долларов дешевле предыдущей базовой версии. Позднее компания снизила цены на другие варианты Model Y и Model 3, что сказалось на росте ее акций.

#news #news.ru
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