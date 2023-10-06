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Согласно официальному заявлению Sui Foundation, организация намерена перераспределить 117 миллионов собственных токенов (в эквиваленте 51 миллион долларов США) с целью поддержать дальнейший рост. Этот стратегический ход составляет 13,6% от текущего оборотного предложения и 1% от общего объема.
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Поскольку токены Sui уже в обращении, данная редистрибуция не повлияет на оборот. По данным CoinGecko, с момента запуска блокчейна уровня 1 в мае текущего года, стоимость токена Sui снизилась с $1,40 до $0,44.
Отмечается, что "Community Reserve" Sui Foundation владеет более половиной всех токенов Sui, используемых в различных общественных программах.
Ресурсы, высвободившиеся в результате редистрибуции, будут направлены на развитие экосистемы Sui. Это включает в себя выделение грантов разработчикам для создания следующего поколения децентрализованных приложений на платформе Sui, а также поддержку современной торговой платформы DeepBook CLOB Sui, автоматизированных маркет-мейкеров и протоколов для ликвидного стейкинга и кредитования.
Важно отметить, что с момента запуска сети, прошло всего четыре месяца, а она уже обслуживает более 6 миллионов активных кошельков и ежедневно обрабатывает рекордные 65,8 миллионов транзакций, превосходя любой другой блокчейн в истории.
Грег Сиурунис, исполнительный директор Sui Foundation, подчеркнул, что достигнутые вехи – лишь часть потенциала этой сети, и сегодняшняя редистрибуция ресурсов станет ключевым импульсом для роста Sui в ближайшие месяцы.
Менее года назад Mysten Labs, создатель Sui, успешно привлек $300 миллионов финансирования, превысив оценку в $2 миллиарда. Этот успех свидетельствует о потрясающем потенциале и перспективах проекта Sui в мире блокчейн-технологий.