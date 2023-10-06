Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
Sui Foundation перераспределяет 117 миллионов SUI
Стремясь стимулировать дополнительный рост, Sui Foundation объявила, что перераспределит 117 миллионов своих собственных токенов (51 миллион долларов США), а затем направит их «по различным каналам», говорится в заявлении организации

реклама

Согласно официальному заявлению Sui Foundation, организация намерена перераспределить 117 миллионов собственных токенов (в эквиваленте 51 миллион долларов США) с целью поддержать дальнейший рост. Этот стратегический ход составляет 13,6% от текущего оборотного предложения и 1% от общего объема.

реклама

Поскольку токены Sui уже в обращении, данная редистрибуция не повлияет на оборот. По данным CoinGecko, с момента запуска блокчейна уровня 1 в мае текущего года, стоимость токена Sui снизилась с $1,40 до $0,44.

Отмечается, что "Community Reserve" Sui Foundation владеет более половиной всех токенов Sui, используемых в различных общественных программах.

Ресурсы, высвободившиеся в результате редистрибуции, будут направлены на развитие экосистемы Sui. Это включает в себя выделение грантов разработчикам для создания следующего поколения децентрализованных приложений на платформе Sui, а также поддержку современной торговой платформы DeepBook CLOB Sui, автоматизированных маркет-мейкеров и протоколов для ликвидного стейкинга и кредитования.

Важно отметить, что с момента запуска сети, прошло всего четыре месяца, а она уже обслуживает более 6 миллионов активных кошельков и ежедневно обрабатывает рекордные 65,8 миллионов транзакций, превосходя любой другой блокчейн в истории.

Грег Сиурунис, исполнительный директор Sui Foundation, подчеркнул, что достигнутые вехи – лишь часть потенциала этой сети, и сегодняшняя редистрибуция ресурсов станет ключевым импульсом для роста Sui в ближайшие месяцы.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Менее года назад Mysten Labs, создатель Sui, успешно привлек $300 миллионов финансирования, превысив оценку в $2 миллиарда. Этот успех свидетельствует о потрясающем потенциале и перспективах проекта Sui в мире блокчейн-технологий.

#news #newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Особая бригада» Зеленского получила «новейшие» британские БТР FV432 начала 1970-х годов
4
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
41
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
16
Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
+
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
2
МО РФ: с начала года ВКС отследили более 1500 баллистических и космических ракет
+
Открыт предзаказ на гриль с искуственным интеллектом за 3500 долларов
2
Чат-бот Bing также попался на уловку с бабушкой и решил задачу с капчей, которая отсеивает ботов
1
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
24
Подоляк просит западные страны поставлять на Украину более дешевые зенитные комплексы
10
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
9
Производительность биткоина остается высокой в 2023 году
+
Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
MIUI 15 может не поддерживать устаревшие темы
1
Обновление Календаря Google добавляет важную новую функцию на устройствах Android
1
Генерацию кадров в AMD FSR 3 и в драйвере можно включить одновременно, в 4 раза увеличив FPS
3
Ozon начал онлайн-продажи кроссоверов «Москвич 3»
+
Линейка Google Pixel 8 оснащена множеством функций генеративного ИИ
+
Функция «Помоги мне написать сценарий» от Google Home сделает программистов из обычных пользователей
3
Клиенты биржи Binance переходят на другие площадки
1

Популярные статьи

ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
51
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
26
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
+
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
17
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
48
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
20
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
175
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
13:28
Иди нахрен! Бальзам Звездочка - наше всё!
F-16 для коммунистов: администрация Байдена намерена вооружить Вьетнам американскими "Гадюками"
мама Стифлера
13:28
Для украинцев все враги, кто им денег не даёт.
F-16 для коммунистов: администрация Байдена намерена вооружить Вьетнам американскими "Гадюками"
Олесь Кука
13:25
Ты опять выдаешь желаемое за действительность, как и во всех своих статьях))
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Олесь Кука
13:24
Почему горелым пахнет? Ааааа, это у Чумбы пригорело!
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Chihonya
13:20
от компоновки проца зависит, это нормальные показатели у вас. вот склейка считай из двух 5600Х
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
Руслан
13:20
Архитектура другая. Но это не значит , что 2700х лучше. На интелах это значение традиционно выше, что не гарантирует более высокую производительность. Аида это интересно , но лучший тест это реальна...
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
OgoGoLog
13:20
Украинских ватников пока мало. Они только пока в интернетике пукать могут. Скоро тотальная мобка на Украине начнётся - тогда тебе не до фантазий Горлыныч будет. Уже 18-ти летки на фронте. Глядишь и ва...
Путин рассказал, какие потери понесли ВСУ за четыре месяца «контрнаступления»
Олесь Кука
13:20
Прошу передать для всего Евросоюза песню "Что ж ты, фраер, сдал назад!?"
Орбан обвинил Евросоюз в создании «Оруэлловского мира прямо на наших глазах»
Alex-IT
13:19
Обычно про ограничения знают все участники. А тут ограничения на страну из которой играть будут было, а не на гражданство.
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
-[]-
13:19
А что в этом разделе не нудного? Все правильно написано, пусть так оставляют! )))
В Firefox 118 появилась поддержка Encrypted Client Hello
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем