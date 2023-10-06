Американская биржа Kraken объявила о заключении сделки по приобретению нидерландской криптовалютной биржи Coin Meester BV (BCM), поскольку она нацелена на европейскую экспансию

Компания Kraken, американская площадка для торговли криптовалютами, объявила о своих планах приобрести нидерландскую биржу Coin Meester BV (ныне переименованную в Bitcoin Meester), нацеленную на укрепление своего присутствия в Европе. Несмотря на то, что финансовые аспекты данной сделки не были оглашены, ее анонсировали вскоре после вступления в силу регуляторных норм Европейского союза в области криптоактивов (MiCA).

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Kraken выразила намерение развивать свой бизнес в Европе, обладая лицензиями в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) для операций в Ирландии, Италии и Испании.

Генеральный директор Kraken, Дэвид Рипли, выделил сильную экономику Нидерландов, широкое распространение криптовалют и культуру инноваций как основные мотивы выбора этой страны в качестве базы для операций.

Он подчеркнул: "Приобретение Bitcoin Meester укрепит позиции Kraken на голландском рынке и предоставит клиентам Bitcoin Meester доступ к еще более надежному набору продуктов".

Соучредитель и генеральный директор Bitcoin Meester, Митчелл Зандвейкен, подчеркнул, что его текущая клиентская база выиграет от инвестиций и инноваций, вносимых Kraken в результате данной сделки.

"Kraken, обладающий более десятилетним опытом в этой области, идеально подходит для управления нашим бизнесом в будущем", - добавил он.

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Bitcoin Meester, основанная в 2017 году, предлагает широкий спектр услуг по торговле и хранению криптовалют, а также предоставляет доступ к более чем 170 различным криптовалютам. Компания зарегистрирована в качестве голландского поставщика криптовалютных услуг в De Nederlandsche Bank, центральном банке Нидерландов. Обе стороны отмечают, что данная сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов, включая центральный банк Нидерландов.