SEC начала расследование покупки миллиардером Илоном Маском акций Twitter

SEC взяла под контроль сделку с акциями Twitter, совершенную бизнес-магнатом Илоном Маском. Регулирующий орган Уолл-стрит отметил, что Маск не явился для дачи показаний в прошлом месяце, игнорируя приглашение, и запросил судебное вмешательство для решения этого вопроса. Согласно агентству, расследуются заявления и раскрытия информации Маска о сделке с акциями.

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Расследование было начато SEC в апреле 2022 года, и агентство запросило тысячи документов у Маска и других заинтересованных сторон. Из документов, описывающих ход расследования, видно, что Маск уже предоставил сотни документов и дважды давал показания в июле 2022 года.

Маск сначала согласился на интервью с SEC в прошлом месяце. Однако за два дня до назначенной на 15 сентября встречи, он выдвинул несколько возражений, включая то, что Сан-Франциско не является подходящим местом для встречи. Следователи предложили новые даты и согласились перенести интервью в Форт-Уэрт, штат Техас, недалеко от текущего места проживания Маска. Однако в итоге он вообще отказался встречаться, согласно документам.

Марк Фагель, преподаватель Стэнфордской юридической школы и бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам в Сан-Франциско, подчеркивает, что подобные шаги со стороны SEC для обеспечения исполнения своей повестки в суд являются редкостью. Тем не менее, суды часто поддерживают регулятора в таких случаях.

Перед покупкой Twitter, Маск приобрел 9,2% акций компании в марте 2022 года. Затем в апреле он раскрыл информацию о своей доле SEC. Согласно правилам агентства, большинство лиц, приобретающих более 5% акций публичной компании, должны раскрывать эту информацию в течение 10 дней.

С увеличением своих долевых показателей в акциях Twitter в апреле 2022 года, SEC запросила у Маска информацию о том, как он раскрыл свою основную долю.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также рассматривает роль Маска в формировании претензий Tesla Inc. к беспилотным автомобилям. Фокус направлен на то, как инвесторы должны представить информацию, если они приобретут более 5% акций компании.

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Илон Маск заявил о злоупотреблении полномочиями со стороны SEC и Министерства юстиции в личных и политических интересах. Он предложил комплексный анализ деятельности этих агентств и создание комиссии для принятия мер в отношении тех, кто злоупотреблял своими регулирующими полномочиями в личных и политических интересах.