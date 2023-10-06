Ledger, производящая аппаратные «кошельки» для криптоинвесторов, уволит 12% своей рабочей силы, поскольку она сохраняет ресурсы, чтобы пережить затяжной спад в отрасли

Ведущий производитель аппаратных "кошельков" для криптоинвесторов, компания Ledger, объявила о намерении сократить 12% своей рабочей силы. Этот шаг мотивирован необходимостью эффективного управления ресурсами в условиях продолжительного спада в криптовалютной индустрии.

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Генеральный директор и председатель компании, Паскаль Готье, отметил, что макроэкономические трудности ограничивают способность компании генерировать доходы. В связи с этим, принимаются стратегические решения с целью обеспечения долгосрочной устойчивости бизнеса.

Представитель компании подтвердил информацию о предстоящих увольнениях, однако воздержался от предоставления дополнительных деталей. На фоне роста процентных ставок и давления регулирующих органов, криптовалютная индустрия столкнулась с существенными вызовами, выражающимися в снижении объемов торгов, падении финансирования и значительном спаде цен на некоторые ключевые сегменты рынка, такие как невзаимозаменяемые токены и NFT.

Эти тенденции вынудили крупные участники рынка, включая биржи и торговые компании, пересмотреть свои стратегии и персонал. Недавно компания Chainaанализ, занимающаяся блокчейн-технологиями, объявила о сокращении 15% своих сотрудников.

Созданная в 2014 году, компания Ledger является лидером в разработке аппаратных устройств для безопасного хранения закрытых ключей, предоставляющих доступ к криптовалютным активам в блокчейне. Неблагоприятные события на цифровых биржах и масштабные хакерские атаки в прошлом году усилили беспокойство пользователей относительно безопасности своих активов, что привело к росту спроса на продукцию Ledger и аналогичных устройств.

В текущем году компания привлекла более 100 миллионов евро (109 миллионов долларов США) в рамках раунда финансирования, оценив ее стоимость в 1,3 миллиарда евро. Ledger заявляет, что их устройства используются для хранения более 20% всех криптовалютных активов в мире и 30% невзаимозаменяемых токенов.

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Важно отметить, что в прошлом были высказаны сомнения относительно безопасности аппаратного кошелька компании. Возможно, причиной сокращения персонала является не только сложная ситуация на рынке, но и уменьшение доверия пользователей из-за политики конфиденциальности и инцидентов с безопасностью аппаратных кошельков.