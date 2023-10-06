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Социальная платформа friend.tech внедрила инновацию - теперь пользователи могут войти в свой аккаунт, используя электронную почту вместо телефонного номера. Это изменение призвано повысить уровень безопасности и предотвратить возможные атаки со стороны хакеров.
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Это решение было принято после ряда инцидентов, связанных с подменой SIM-карт. Некоторые пользователи столкнулись с фактом несанкционированных списаний средств с их счетов. Например, один из пользователей сообщил о потере 22 ETH, предположительно, из-за атаки с заменой SIM-карты.
Аналитик ZachXBT предупредил о том, что за последние сутки один и тот же мошенник завладел $385 000 в результате подмены SIM-карт четырех пользователей friend.tech.
Ранее о взломе аккаунтов friend.tech сообщил основатель компании по кибербезопасности Slowmist Сянь Юй. По его данным, в таких ситуациях хакеры получают доступ к учетным записям пользователей и аннулируют их ключи — социальные токены, связанные с влиятельными лицами на платформе, предоставляющие преимущества их владельцам.
Новая функция позволит пользователям SocialFi-платформы входить в систему с помощью электронной почты, что существенно повысит безопасность платформы и поможет предотвратить несанкционированный доступ к учетным записям.
В октябре 2023 года общая стоимость заблокированных средств (TVL) протокола friend.tech установила новый исторический максимум, подчеркивая стабильность и привлекательность платформы для пользователей.