Организатору масштабной схемы мошенничества с криптовалютой в Индии удалось сбежать из страны

Субхаш Шарма, предполагаемый инициатор крупномасштабной криптовалютной аферы, удавшейся в Химачал-Прадеше, сумел избежать ареста и покинул территорию Индии, подтвердили источники в местных СМИ.

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Интриги вокруг Шармы, предполагаемого главного организатора обширной криптовалютной махинации, остаются в центре внимания Специальной следственной группы (SIT). Размеры финансовых потерь, нанесенных тысячам инвесторов в Химачал-Прадеше и северо-западных штатах Индии, высчитаны Хошьяром Сингхом в районном законодательном собрании - свыше 24 миллионов долларов.

По сведениям из SIT, Шарма, вероятно, выбрал Дубай в качестве убежища, но точное его местоположение остается загадкой. В настоящее время правоохранительные органы прилагают усилия для выявления его местонахождения и обсуждают возможность привлечения Интерпола и центральных инстанций для эффективной экстрадиции подозреваемого в Индию.

Мошенническая схема с фальшивой криптовалютой "Korvio Coin" привлекла внимание инвесторов, обманутых обещаниями высоких доходов и завышенными оценками. Шарма и его сообщники подвергаются обвинениям в манипулировании курсами криптовалют с целью получения выгоды, что привело к существенным убыткам для невинных инвесторов.

Когда начали появляться подозрения в адрес "Korvio Coin", подозреваемые представили новые криптовалюты - "DGT Coin" и "BTPP Token". Инвесторы, пытавшиеся добиться возмещения или выражавшие недовольство, по утверждению, столкнулись с угрозами и тактикой запугивания. Онлайн-записи и веб-сайты, связанные с мошенническими криптовалютами, были удалены, что могло привести к уничтожению важных доказательств.

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Схема обмана с криптовалютами была запущена в 2018–2019 годах и действовала около трех лет. Сейчас полиция расследует десятки дел, а более 50 жалоб ожидают рассмотрения. Две ключевые фигуры - Хемрадж и Сухдев - были задержаны SIT в Гуджарате и находятся под стражей, ожидая дальнейшего разбирательства.