В недавнем твите Кайрен, известный бывший банкир, поделился своими мыслями о разрушительном потенциале XRP в мире платежей

В недавнем сообщении на Twitter, бывший выдающийся банкир, Кайрен, делился своим взглядом на разрушительный потенциал XRP в сфере мировых платежей.

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Исходя из многолетнего опыта работы в банковской индустрии, Кайрен выявил основные проблемы, характерные для устаревшей финансовой системы, и аргументировал, почему, по его мнению, XRP способен перевернуть этот сектор.

В частности, бывший банкир подчеркнул, что международные денежные переводы в настоящее время могут занимать до двух дней, при этом сопровождаясь высокими комиссиями или значительным процентом от суммы транзакции. В этом контексте Кайрен выразил убеждение в трансформационной силе криптовалюты, а в особенности XRP.

Он отметил, что XRP открывает двери к быстрой и экономически эффективной передаче стоимости по всему миру, при этом взимая лишь символические комиссии. По мнению Кайрена, эта потрясающая возможность может сделать устаревшими поставщиков платежных услуг (PSP) и счета Nostro.

Кайрен назвал таких PSP, как Mastercard, PayPal и Visa. Параллельно он подчеркнул, что счета Nostro, часто используемые банками для поддержания ликвидности при кросс-валютных операциях, подразумевают блокирование капитала.

Бывший банкир утверждает, что с применением XRP банки смогут избавиться от необходимости в счетах Nostro при осуществлении крупных транзакций. Кроме того, он заявил, что вместо этого банки будут воспользоваться XRP в качестве мостового актива между валютами.

Важным аспектом, подчеркнутым Кайреном, является возможность криптовалют, таких как Stellar Lumens (XLM) и WadzPay (WTK), позволяющих отправлять деньги по всему миру без посредников, таких как PayPal, и при этом не взимая завышенные комиссии.

Кайрен также подчеркнул потенциал технологии распределенного реестра (DLT) в оптимизации банковских операций. Он выразил уверенность в том, что многие задачи, требующие ручного вмешательства, могут быть автоматизированы с использованием DLT.

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В итоге Кайрен уверен, что криптовалюты, в том числе XRP, XLM и WTK, призваны приносить необходимую эффективность финансовой индустрии. Он поделился своим оптимизмом: "Не терпится увидеть, как блокчейн изменит пейзаж платежей. В будущем, наши финансы будут обрабатываться в системе, которая будет не только безопасной и мгновенной, но и высокоэффективной".