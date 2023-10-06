Известный криптовалютный журналист Колин Ву заявил, что заметил интересную закономерность

Известный криптовалютный аналитик Колин Ву заявил о необычном явлении в сети THORChain. Как отмечает специалист, объемы торгов в этой блокчейн-сети впервые достигли внушительных $355 млн к 5 октября 2023 года. Ву предполагает, что это может быть следствием активного отмывания средств хакерами с площадки FTX, использующими данную сеть.

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По данным thorchain.net, этот показатель стремительно рос с начала текущего месяца. В последние дни сентября 2023 года, объемы торгов колебались в пределах $40 млн — $60 млн в день. Однако начиная с 1 октября, сумма сделок не падала ниже $160 млн.

Исследователь рынка из Китая отмечает, что общий объем сделок за последние 5 дней превысил уровень в $1 млрд США. По его мнению, это может быть связано с ростом активности хакеров в проведении кроссчейн-транзакций в сети Bitcoin (BTC). Специалист подчеркивает, что за последние 4 месяца более 50% средств, конвертированных из ETH в BTC через платформу ThorSwap, были украдены.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила о временной приостановке торговых операций на платформе THORChain. Разработчики этого децентрализованного сервиса объявили, что приняли данное решение после консультаций с юристами и правоохранительными органами. Предприниматели выражают опасения, что стартап может быть закрыт из-за участившихся случаев отмывания средств.

В настоящее время команда проекта работает над решением, которое позволит устранить проблему безопасности.

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По данным на 10:30 по московскому времени 6 октября 2023 года, стоимость RUNE составляла $1,94. Это значение снизилось на 4,1% за прошедшие 24 часа. Капитализация криптовалюты равнялась $654,06 млн. Интересно, что на дистанции в 1 месяц котировки THORChain все еще на 29,94% выше аналогичных значений.