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CriptoB
Первый результат торгов фьючерсным Ethereum-ETF не впечатлил
Конечно, ещё рано говорить о том, как ETF-фьючерсы на эфир покажут себя в долгосрочной перспективе, однако первые объёмы были мало впечатляющими

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Естественно, ещё рано выносить окончательные суждения о том, как ETF-фьючерсы на эфир покажут себя в перспективе, но исходные показатели оставляют много желать лучшего.

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Согласно анализу Эрика Балчунаса из Bloomberg, объёмы торгов фьючерсами ETF на эфир вчера утром оказались ниже 2 миллионов долларов. Это значительно меньше, чем тот объём, который генерировал фьючерсный ETF на биткоин ProShares.

Для нового класса ETF на эфир такие показатели вполне неплохи. Хотя менее 2 миллионов долларов - типично для стартовых ETF, по сравнению с теми 200 миллионами, которые собрал BITO за первые 15 минут, это, конечно же, невысокий результат.

Балчунас поделился скриншотом таблицы, отображающей объёмы ETF-фьючерсов на эфир, включая продукты от Valkyrie, VanEck, ProShares и Bitwise. Лидерство прочно держит ETF с миксом биткоинов и эфира от Valkyrie - его объём торгов составил почти 800 000 долларов.

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В понедельник компании ProShares, VanEck и Bitwise представили свои ETF-фьючерсы на эфир. Согласно официальным заявлениям, ProShares ETF доступен инвесторам через брокерские счета, без необходимости использовать криптовалютный кошелёк или биржевой счёт.

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