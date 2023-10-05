Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
CommEX предупредила о запуске фейковых биржевых токенов
В сети начали появляться фейковые страницы и токены криптобиржи CommEX, которой Binance продала весь российский бизнес в рамках плана по выходу с местного рынка

реклама

В последнее время в сети активно распространяются фейковые страницы и токены, ассоциированные с криптобиржей CommEX. Важно отметить, что Binance реализовала стратегию выхода с российского рынка, полностью передав свой бизнес в руки CommEX. Пользователям CommEX было напомнено о том, что биржа на текущий момент не имеет собственного токена. Все активы с аналогичными тикерами, такими как CMX, которые представлены на централизованных и децентрализованных биржах (CEX/DEX), признаны мошенническими.

реклама

Генеральный директор CommEX, Антон Торопцев, подчеркнул в интервью Forbes, что в первые пять дней с момента запуска биржи в Telegram появилось несколько фейковых групп, а также было создано восемь скам-токенов. Один из них обладал суточным объемом торгов в размере $130 000.

Мошенники утверждают, что токен CMX будет содержать крупный пул ликвидности CommEX. Появились и другие фейковые монеты с тикерами СOMMEX и COMM.

Кроме того, эксперты из Positive Technologies и «Лаборатории Касперского» обнаружили несколько поддельных страниц биржи с аналогичными доменными именами. В настоящее время они неактивны, но в будущем могут стать основой для фишинговых атак. На одной из таких страниц пользователь может лишь подключить криптокошелек, однако, если предоставит свои реквизиты, существует риск потерять все свои активы.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее эксперты, опрошенные "Коммерсантом", предупредили, что работа с настоящей CommEX также не лишена рисков, поскольку это новая платформа с неизвестными бенефициарами, и пользователи могут потерять средства из-за скама или эксплойта. Бережное отношение к своим активам является приоритетом в данной ситуации.

#news #newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первый результат торгов фьючерсным Ethereum-ETF не впечатлил
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
8
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
7
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
«Централ Партнершип» сообщила о старте съёмок нового фантастического боевика «Последний Ронин»
+
Ноутбуки Chromebook Plus получат премиальные компоненты и эксклюзивные приложения ИИ
+
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона
+
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
2
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Из 4-х переданных Финляндией машин БМР в ВСУ сохранился и "выжил" лишь один Leopard 2R HMBV
+
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
+
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
4
«Особая бригада» Зеленского получила «новейшие» британские БТР FV432 начала 1970-х годов
+
Первое знакомство с интерьером Tesla Cybertruck сопровождалось комментариями на русском языке
+
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
2

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
74
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
13
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
25
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
15
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
6
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
15
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
2
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
12

Сейчас обсуждают

Евгений Яковлев
02:24
Ну так их никто и не заставлял участвовать, спроси у них в чём был смысл
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
Пинаю даунов
02:20
Мне 11я сразу не понравилась . Херня полная . Обратно на 10ку вернулся
Windows 11 значительно отстаёт от Windows 10 по популярности и темпам распространения
Евгений Яковлев
01:59
они сократили 16% своих сотрудников, а значит вполне возможно, что находятся на грани банкротства -- вполне возможно находятся, а вполне возможно не находятся. сокращение сотрудников не является каким...
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
Сергей Попов
01:51
))) Сколько там урана на сколько продали ?? 1млрд ?? ))Америка в день печатает баксов в 1000 раз больше)) Угаманитесь писаки дешёвые... Че за бред... Печатный станок против всего Победитель печатный с...
США в первом полугодии закупили в России 416 т урана - больше в два раза чем в 2022 году
Cocoa
01:31
Кстати, на родине моих предков, в Польше, - изобрели название Украина. И там говорят и пишут "na Ukrainie".
Google продлевает срок программной поддержки телефонов Pixel до семи лет
Апшеронский скакел
01:29
Значит Европу берëм?
Путин: Я хочу взять под защиту наших европейских друзей
glavhyilo
01:13
можно 10 ставить,у меня 2года она уже без сбоев работает,скин от 7 поставил и такая же она на вид.А 11 там какую-то ебаторию с процессором стали разводить,похер на неё тогда.
Windows 11 значительно отстаёт от Windows 10 по популярности и темпам распространения
STALKER1972
01:12
Да, Билл Клинтон молодец, мужик понимаешь настоящий, трахал всё что в юбках двигалось!!!
Клинтон: рост российского влияния является заслугой Владимира Путина
Кантемир Агузаров
00:51
Какой еще тупой пиар придумает Нвидия для хомячков?
NVIDIA представила закон Хуанга: объяснение активного роста мощности видеокарт
DeLaKoren
00:49
когда выйдет windows 12, 11 сразу надерёт популярность, уже доказано
Windows 11 значительно отстаёт от Windows 10 по популярности и темпам распространения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем