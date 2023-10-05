В сети начали появляться фейковые страницы и токены криптобиржи CommEX, которой Binance продала весь российский бизнес в рамках плана по выходу с местного рынка

В последнее время в сети активно распространяются фейковые страницы и токены, ассоциированные с криптобиржей CommEX. Важно отметить, что Binance реализовала стратегию выхода с российского рынка, полностью передав свой бизнес в руки CommEX. Пользователям CommEX было напомнено о том, что биржа на текущий момент не имеет собственного токена. Все активы с аналогичными тикерами, такими как CMX, которые представлены на централизованных и децентрализованных биржах (CEX/DEX), признаны мошенническими.

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Генеральный директор CommEX, Антон Торопцев, подчеркнул в интервью Forbes, что в первые пять дней с момента запуска биржи в Telegram появилось несколько фейковых групп, а также было создано восемь скам-токенов. Один из них обладал суточным объемом торгов в размере $130 000.

Мошенники утверждают, что токен CMX будет содержать крупный пул ликвидности CommEX. Появились и другие фейковые монеты с тикерами СOMMEX и COMM.

Кроме того, эксперты из Positive Technologies и «Лаборатории Касперского» обнаружили несколько поддельных страниц биржи с аналогичными доменными именами. В настоящее время они неактивны, но в будущем могут стать основой для фишинговых атак. На одной из таких страниц пользователь может лишь подключить криптокошелек, однако, если предоставит свои реквизиты, существует риск потерять все свои активы.

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Ранее эксперты, опрошенные "Коммерсантом", предупредили, что работа с настоящей CommEX также не лишена рисков, поскольку это новая платформа с неизвестными бенефициарами, и пользователи могут потерять средства из-за скама или эксплойта. Бережное отношение к своим активам является приоритетом в данной ситуации.