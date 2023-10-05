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CriptoB
Криптоаналитик Egrag Crypto поделился прогнозами по Ripple
Популярный криптовалютный эксперт Egrag Crypto поделился новыми прогнозами по монете Ripple, обнародовав соответствующий пост в X (Twitter)

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Криптовалютный аналитик Egrag Crypto делится новыми перспективами на монету Ripple. Согласно его анализу, в ближайшие месяцы курс этой криптовалюты может достичь отметки в $27. Прогноз подкрепляется решением федерального судьи Анализы Торрес, который отклонил ходатайство регулятора SEC по апелляции.

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Egrag Crypto также подчеркивает, что Ripple строго придерживается принципов юридической прозрачности, что делает его привлекательным объектом для регулирования. Вместе с тем, компания активно расширяет свои возможности в сфере международных платежей, что вызывает повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов.

Несмотря на оптимистичные перспективы, Egrag Crypto предупреждает своих 36 000 подписчиков о необходимости комплексной оценки финансовой обстановки. Аналитик отмечает, что некоторые технические показатели свидетельствуют о возможном снижении как на крипто-, так и на фондовых рынках.

Эксперт также выражает удивление относительно противоречивых прогнозов аналитиков. Некоторые из них предвещают кризис в традиционных финансовых активах, в то время как ожидают активного роста на криптовалютном рынке в следующем году.

Egrag Crypto подчеркивает: "В разработке потенциальных сценариев важно придерживаться логики, которая последовательна и лишена противоречий."

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В заключение своего поста, эксперт публикует диаграмму с различными паттернами технического анализа и указывает, что на интервале 6H у Ripple формируется формация "флаг". В настоящее время монета торгуется по цене $0,52881.

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