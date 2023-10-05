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CriptoB
AI CoinCodex спрогнозировал цену Ethereum на конец 2023 года
Сентябрь завершился на мажорной ноте для большинства криптовалют, включая и Ethereum

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В сентябре произошли значительные изменения в мире криптовалют, особенно в отношении Ethereum. Сообщество этой монеты в целом позитивно оценивает ее перспективы на долгосрочную перспективу. Неотделимой частью этого прогресса стал исторический переход ETH к консенсусному алгоритму Proof-of-Stake, что сделало актив более энергоэффективным и дефляционным.

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Финансовый ресурс Finbold обратился к искусственному интеллекту от CoinCodex, чтобы узнать, что предсказывает он для Ethereum к концу текущего года. ИИ вынес вердикт: к 31 декабря 2023 года, актив будет стоить $2553, что на 50% превышает текущую стоимость. Однако, он также подчеркнул, что в настоящее время не самый подходящий момент для открытия долгосрочных позиций.

В среднесрочной перспективе, CoinCodex предвидит рост основной альткоина до $3243 в ближайшие полгода, а через полгода - достижение отметки в $5000. Важно помнить, что этот искусственный интеллект формирует свои прогнозы, ориентируясь прежде всего на технические аспекты.

Однако необходимо учитывать, что нельзя полагаться исключительно на эти метрики, отрываясь от рыночного контекста. Макроэкономические аспекты также оказывают существенное влияние на динамику основной альткоина. Поэтому потенциальная реализация прогноза от CoinCodex будет учитывать как технические, так и фундаментальные факторы.

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Важно отметить, что к вечеру 3 октября Ethereum потерял более 3,5% своей стоимости за сутки при рыночных торговых объемах в $6,9 млрд. В этом контексте эфир оказался среди криптовалют с наибольшими потерями в рейтинге топ-20 по капитализации.

#news #news.ru
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